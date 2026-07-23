АНКА устроила травлю противников антиазербайджанской резолюции - ПОДРОБНОСТИ

Автор: Ибрагим Алиев

У армянских лоббистов в США очередной бессмысленный "праздник". Комитет Палаты представителей по иностранным делам, члены которого находятся на подкормке у АНКА, принял новую резолюцию против Азербайджана с призывом освободить "армянских пленных". Фурор у лоббистов такой, будто после 150 тысяч попыток оказать давление на Баку удалось и всех этих, т.н. "пленных", отпустили.

"Комитет поступил правильно. Освобождение Азербайджаном армянских заложников, безопасное возвращение беженцев из Арцаха и вывод азербайджанских оккупационных сил с территории Армении являются предварительными условиями мира и обязательными требованиями любого прочного урегулирования. Это не разменные монеты, с помощью которых Баку может добиваться от Армении новых односторонних уступок", - гордо изрек главарь лоббистов Арам Ампарян.

Инициатором резолюции, кстати, является тот самый любитель порнографии Брэд Шерман.

Гордиться, на самом деле, нечем. Если быть реалистичнее и смотреть трезво на вещи, Комитет по иностранным делам, напомним, часто замешан в каких-то антиазербайджанских махинациях по заказу АНКА. Одновременно они являются и антиамериканскими, ибо противоречат интересам США. Тем не менее подкормыши лоббистов, состоящие в основном из лузеров-демократов раз за разом штампуют резолюции и тратят бумагу зря. Потому что, во-первых, никаких "пленных" в Азербайджане нет, и, во-вторых, оказать давление на нашу страну невозможно.

Впрочем, не все в Конгрессе поддались на эту уловку армянских лоббистов. 7 человек проголосовали против и на них АНКА, как обычно, безнаказанно объявила охоту. Да, в ход опять пошел телефонный терроризм.

В социальной сети Х АНКА разместил публикацию с именами противников резолюции, выставив на всеобщее обозрение личные номера этих лиц. Все они, кстати, республиканцы. Некоторые, например, Анна Паулина Луна, выступают за отмену 907-й поправки, что дало своре Ампаряна лишний повод устроить буллинг, ибо тема является для них довольно раздражающей. Армянское лобби призывает названивать семерым конгрессменам и осуждать их за отказ проголосовать за принятие резолюции. Доксинг в чистом виде и странно, что американские правоохранители не берутся пресекать подобные провокации.

Отметим, что doxing - это поиск и публичное разглашение персональной или конфиденциальной информации о человеке или организации без его согласия, обычно с целью травли, запугивания или мести. В США это серьезное правонарушение. На федеральном уровне считается преступлением в отношении определенных категорий лиц, в которую, кстати, входят и конгрессмены. Они защищены федеральным законом.

Насколько же обнаглело армянское лобби, что чувствует вседозволенность?

Причем, в комментариях подобного рода публикациям АНКА можно заметить не только оскорбления, но и угрозы. Армянские лоббисты этого не понимают, но они скоро доиграются. Полиции Капитолия и минюсту США определенно необходимо обратить на это внимание и дать этим действиям четкую правовую оценку. Речь идет о прямом давлении на избранных представителей власти с использованием методов запугивания и публичного распространения персональных данных. Подобная практика выходит за рамки допустимого лоббизма и ставит под угрозу безопасность людей, выполняющих свои обязанности в рамках закона.

Игнорирование таких сигналов лишь укрепляет ощущение безнаказанности у тех, кто прибегает к подобным инструментам. Если сегодня публикуются номера телефонов и призывы к травле, завтра это может перейти в более опасные формы воздействия. Вопрос в том, насколько американские институты готовы защищать собственную политическую систему от давления, пусть даже замаскированного под общественную активность.

Ампарян и его свора не только нарушают законы США, но и активно действуют против американских интересов, несмотря на то, что любая деятельность АНКА против Азербайджана является абсолютно безрезультатной. Федеральное правительство должно обратить на это внимание. Пора сворачивать лавочку с телефонным терроризмом.