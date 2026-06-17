Новое дно для АНКА

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, что законопроект о полной отмене 907-й поправка продолжает сильно нервировать лоббистов Армянского Национального Комитета Америки. Разобраться с ним они никак не могут и теперь в ход, причем в спешке, пошли свои законопроекты через лояльных конгрессменов. Одним из них является демократ Брэд Шерман.

Как стало известно, на днях комитет по иностранным делам Палаты представителей США готовится рассмотреть и вынести на голосование поддержанную АНКА поправку, автором которой является господин Шерман. Причем слово "господин" - слишком щедрое для этой очень сомнительной фигуры.

Агент армянских лоббистов считает, что, цитируем:

1) Азербайджан должен немедленно и без каких-либо условий освободить всех армянских военнопленных и политических заключённых;

2) Соединённые Штаты должны использовать все надлежащие дипломатические, экономические и правовые инструменты, включая полное применение Раздела 907 Закона о поддержке свободы (FREEDOM Support Act), а также рассмотрение возможности введения санкций в рамках Глобального акта Магнитского, чтобы добиться немедленного и безусловного освобождения всех армянских военнопленных и политических заключённых, удерживаемых Азербайджаном.

Перед нами, дорогие читатели, откровенный бред Брэда. Нафантазировал, конечно, под влиянием коньяка, ибо в нашей стране нет никаких армянских военнопленных и политических заключенных. Есть военные преступники, которым был вынесен справедливый приговор. Отбывать свой срок они будут и ни одна сила в мире не способна оказать давление на Баку и помешать торжеству справедливости. То, что АНКА последние несколько лет абсолютно ничего не может сделать, является тому доказательством.

Но показательно в этой истории даже не это. А то, насколько странным человеком является Шерман.

Для начала отметим, что конгрессмен-демократ от Калифорнии, где как раз таки орудует АНКА, абсолютно не скрывает свои тесные связи с армянскими лоббистами. Напротив, он открыто пользуется любыми привилегиями и связями. На его официальной странице прямо говорится, что он давно работает над укреплением отношений США и Армении, добивался признания "геноцида армян", увеличения помощи Армении и давления на Азербайджан и Турцию. В свою очередь, АНКА публично поддерживала его переизбрание. В 2019 году лидеры, доноры и сторонники армянского комитета собирались в Лос-Анджелесе в поддержку Брэда, называя его давним "законодательным чемпионом" по армянским вопросам.

Но это шаблонный послужной список для агентов АНКА. С Шерманом, на самом деле, все гораздо хуже. Это откровенно скандальный тип, причем их столько, что удивляешься, как он все еще заседает в Конгрессе?

К примеру, в 1998 году против его кампании была подана жалоба в Федеральную избирательную комиссию США. Там речь шла о вопросах отчетности по процентам, связанным с займами кандидата собственной кампании. Дело магическим образом замяли.

В 2017 году бывшего старшего помощника Шермана Мэтта Дабабнеха обвиняли в сексуальных домогательствах. Как видим, окружение калифорнийского конгрессмена тоже...соответствующее. Кроме того, бывшие сотрудники Шермана критиковали атмосферу в его офисе и говорили, что работать с ним было довольно трудно, какие-то вопросы поднять было невозможно. Короче говоря, тираном был. Брэд, собственно, отрицал, что его стиль управления способствовал молчанию сотрудников, но позже все-таки "внезапно" заявил, что "меняет работу офиса". Ага, "все было нормально", но реструктуризацию почему-то сделали.

Идем дальше. В 2025 году Шерман попал в неприятную историю: в сети разошлись фото, где он в самолете смотрел на iPad изображения откровенного характера. Да, его обвиняли в просмотре порнографического контента в общественном месте. Демократ бросился оправдываться а-ля "не виноватая я", и обвинил во всем алгоритмы соцсетей - "они сами подсунули мне фотографию в ленту".

Теперь вопрос: как человек с таким репутационным багажом, с такой очевидной зависимостью от узкой лоббистской повестки и с таким уровнем предвзятости продолжает заседать в Конгрессе и поучать другие государства вопросам права, справедливости и демократии?

Особенно показательно, что речь идет о представителе Калифорнии - одного из крупнейших и богатейших штатов США, который должен был бы отправлять в Вашингтон политиков национального масштаба. Но вместо этого часть калифорнийского политического представительства давно превратилась в удобный инструмент для этнических лоббистских групп, которые через "своих" конгрессменов пытаются продвигать не интересы США, а реваншистскую повестку.

Собственно, поэтому группа руководителей неправительственных организаций и правозащитников Азербайджана направила письмо в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, чтобы там обратили внимание на деятельность этого провокатора.

Но, по сути, вся эта активность АНКА - это признание провала. Если после всех кампаний, писем, резолюций, поправок и истеричных заявлений им снова приходится бегать по Конгрессу и искать очередного Брэда, значит, рычаги влияния уже не работают. Остался только нулевой результат.

Можно с уверенностью сказать, что никуда дальше данная поправка не поймет. АНКА ждет очередной крах, ну а Брэд поставит на себе еще один крест из-за своего бреда.