Азербайджанские НПО направили письмо в Палату представителей США

Группа руководителей неправительственных организаций и правозащитников Азербайджана направила письмо в Комитет по иностранным делам Палаты представителей США.

Как сообщает Day.Az, в письме выражается решительный протест против проекта, представленного в этот Комитет конгрессменом Брэдом Шерманом с требованием освобождения Рубена Варданяна и других военных преступников, а также сохранения действия 907-й поправки.

Представители гражданского общества Азербайджана заявили, что лица, освобождения которых требует Б. Шерман, являются военными преступниками, совершившими преступления против человечности в отношении азербайджанского народа, ставшими причиной того, что сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, и сыгравшими прямую роль в разрушении гражданской инфраструктуры и культурного наследия, в актах геноцида, экоцида, урбицида и культуроцида. "В соответствии с местным законодательством и международно-правовыми инструментами, Азербайджан обладает полным правом расследовать эти преступления и судить виновных", - подчеркивается в письме.

Отмечается, что судебные процессы в связи с этим проводились в открытой форме, обвиняемым были созданы необходимые правовые возможности.

"Трудно понять логику инициатив, подрывающих позитивный импульс в период, когда Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру и нормализации... Хотя Президент Дональд Трамп и его администрация поддерживают диалог и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, инициатива Шермана противоречит этим усилиям и направлена на предотвращение достигнутого прогресса. Справедливость, подотчетность, примирение и мир должны продвигаться вместе. Не может быть мира без справедливости, как и примирения без подотчетности", - подчеркнули представители гражданского общества Азербайджана.