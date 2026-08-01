Число пострадавших от землетрясения в Италии выросло

В Италии число пострадавших при землетрясении увеличилось до 26, сообщает служба гражданской обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве уточнили, что 21 человек пострадал в портовом городе Поццуоли, еще пять - в Джульяно-ин-Кампанья. Около 300 граждан были эвакуированы, несколько жилых домов разрушены.

"Пожарные и специалисты продолжают работу по оценке ситуации, и возможно, что это число [пострадавших] может увеличиться", - говорится в пресс-релизе.

Накануне в районе итальянского Неаполя произошло ощутимое землетрясение магнитудой до 4,7. Эпицентр толчков залегал на глубине около 3 км в районе Флегрейских полей. Эта территория известна высокой сейсмической активностью из-за расположенной здесь вулканической кальдеры . Изначально власти заявили о 21 пострадавшем.