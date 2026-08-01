https://news.day.az/society/1851416.html 1 августа — День азербайджанского алфавита и языка Сегодня в Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка. Эта знаменательная дата была учреждена Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года. Выбор даты 1 августа не случаен: именно в этот день в 1990 году была создана Комиссия по азербайджанскому алфавиту.

1 августа — День азербайджанского алфавита и языка

Общество, 1 августа 2026 00:05 (UTC +04:00) 662
1 августа — День азербайджанского алфавита и языка

Сегодня в Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка. Эта знаменательная дата была учреждена Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года. Выбор даты 1 августа не случаен: именно в этот день в 1990 году была создана Комиссия по азербайджанскому алфавиту.

Как известно, в 1990-х годах выдающийся ученый-лингвист, автор современного азербайджанского алфавита, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, академик Афад Гурбанов стал первым ученым, который на основе научных фактов обосновал необходимость перехода на новый независимый алфавит на основе латинской графики. По его инициативе 1 августа 1990 года была создана Комиссия по азербайджанскому алфавиту, а сам Афад Гурбанов, учитывая его знания и опыт в области алфавитологии, был назначен ее председателем.

Одной из важнейших составляющих национальной культуры любого народа являются его алфавит и система письменности. Алфавит - это культурное достояние народа, его национально-духовное богатство. Основанная на совершенном алфавите система письма играет ключевую роль в создании, сохранении и развитии материальных и культурных ценностей народа, способствует развитию языка, научных связей и других жизненно важных сфер деятельности.

Независимо от того, где проживает, каждый азербайджанец должен помнить свой родной язык, религию, национальные традиции и обычаи, сохранять и популяризировать их. Так же, как каждому известно, что автором слов Государственного гимна Азербайджанской Республики является Ахмед Джавад, а композитором - Узеи́р Гаджибеков, следует знать и то, что автором современного азербайджанского алфавита, являющегося общенациональным достоянием, является выдающийся ученый-лингвист, академик Афад Гурбанов.

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