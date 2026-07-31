Япония и Южная Корея провели совместную валютную интервенцию

Япония и Южная Корея, вероятно, провели совместную валютную интервенцию при участии США, нацеленную на изменение котировок иены и воны. Об этом со ссылкой на данные собственных источников и оценки аналитиков сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 30 июля Токио и Сеул продавали доллары и покупали нацвалюты в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже.

Агентству не удалось подтвердить в США информацию Nikkei о том, что американские власти запрашивали у банков котировки валют, что обычно предшествует проведению интервенций, но представитель Японии по вопросам валютной политики Ацуси Мимура подчеркнул, что в стране получают от США поддержку, "выходящую за рамки чисто психологической", и сам он "постоянно поддерживает связь с соответствующими ведомствами".

С 1985 года Япония пять раз проводила валютные интервенции совместно с США или другими партнерами по G7 и восемь раз - самостоятельно, что приводило к развороту курсовой динамики пары доллар/иена.