Дружественные отношения Грузии с Азербайджаном позволили стране достичь важных договоренностей по вопросам экономической безопасности, в том числе поставок и стоимости газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди"

Отметим, что в результате успешного завершения межправительственных переговоров между Грузией и Азербайджаном в октябре 2026 года соглашение о поставках азербайджанского природного газа в Грузию было продлено ещё на 20 лет.

"В результате переговоров с Азербайджаном, проходивших в весьма дружественной атмосфере, мы достигли чрезвычайно важных договоренностей, напрямую связанных с нашей экономической безопасностью. Сюда входят также договоренности об объемах и цене газа. Все это является результатом наших отношений, основанных на дружбе и взаимозависимости", - отметил Ираклий Кобахидзе.