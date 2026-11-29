Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Гади Айзенкот провели переговоры о формировании правительства национального единства.

Как передает Day.Az, встреча состоялась спустя три недели после того, как президент Израиля поручил Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство на фоне политического кризиса и раскола в стране.

Накануне Нетаньяху заявил о готовности поддержать ротационную модель, согласно которой Айзенкот первым займет пост премьер-министра.

Как говорится в совместном заявлении партий, стороны обсудили вопросы безопасности и создание коалиции, несмотря на существенные разногласия.

Инициатива уже вызвала критику со стороны других оппозиционных политиков. Лидер Объединенного списка Джабарин призвал отказаться от предложения Нетаньяху, а Яир Лапид назвал его "аферами".

Кроме того, аналитики предупреждают, что сотрудничество с Нетаньяху может быть воспринято частью избирателей Айзенкота как отказ от обещанных политических перемен.