В январе-октябре 2026 года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился на 68,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в январе-октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 1 миллиард 128 миллионов 211,88 тысячи кВт·ч электроэнергии. Статистическая стоимость экспорта составила 64 миллиона 528,98 тысячи долларов.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта электроэнергии снизился до 358 миллионов 581,27 тысячи кВт·ч. Это на 769 миллионов 630,61 тысячи кВт·ч, или на 68,2 процента, меньше показателя за соответствующий период предыдущего года.

Сократилась и статистическая стоимость экспорта электроэнергии. В январе-октябре 2026 года она составила 18 миллионов 428,12 тысячи долларов, что на 46 миллионов 100,86 тысячи долларов, или на 71,4 процента, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, за отчетный период существенно снизились как физический объем экспорта электроэнергии, так и его статистическая стоимость.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-октябре 2026 года объем продукции и услуг в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане составил 2 миллиарда 889,6 миллиона манатов. В реальном выражении этот показатель сократился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время объем продукции и услуг в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 570,5 миллиона манатов, увеличившись на 2,7 процента в годовом исчислении.

За отчетный период в Азербайджане было произведено в общей сложности 22 миллиарда 60 миллионов кВт·ч электроэнергии, что на 2,2 процента меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Из общего объема выработки на товарную электроэнергию пришлось 21 миллиард 421,5 миллиона кВт·ч. Ее производство сократилось на 1,7 процента в годовом исчислении.

Основная часть электроэнергии была выработана тепловыми электростанциями. На них пришлось 16 миллиардов 697,9 миллиона кВт·ч, что на 9,8 процента меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.

На гидроэлектростанциях было произведено 2 миллиарда 991 миллион кВт·ч электроэнергии. Это на 18,6 процента больше, чем годом ранее.

Рост выработки зафиксирован и в сегменте возобновляемых источников энергии. В отчетный период ветряные электростанции произвели 960,3 миллиона кВт·ч электроэнергии, что в 13,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выработка электроэнергии на солнечных электростанциях составила 601,6 миллиона кВт·ч, увеличившись на 13 процентов в годовом исчислении.

На станциях, использующих биомассу и сжигание отходов, было произведено 170,7 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 7,3 процента больше показателя за соответствующий период предыдущего года.

Таким образом, на фоне сокращения выработки на тепловых электростанциях наблюдался рост производства электроэнергии на гидро-, ветровых и солнечных электростанциях.

В январе-октябре 2026 года объем очистки и распределения воды в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 563,7 миллиона кубометров, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.