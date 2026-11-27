9-10 ноября в Женеве под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялся Глобальный форум по интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту.

Как сообщили Day.Az в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, в форуме приняли участие лидеры в области интеллектуальной собственности и инноваций, представляющие различные страны, видные ученые и эксперты ведущих университетов мира, представители международного гражданского общества, а также представители руководства международных технологических компаний, занимающих передовые позиции в разработке технологий искусственного интеллекта.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Камран Иманов 10 ноября выступил на форуме в онлайн-формате.

В первую очередь Камран Иманов выразил благодарность ВОИС за организацию этого важного международного диалога, посвященного взаимодействию искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности.

В своем выступлении Камран Иманов подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов государственной политики. Он отметил, что особое внимание, уделяемое данной сфере Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, лежит в основе реализуемых в стране мер по ускорению цифровой трансформации, внедрению передовых технологий и формированию экосистемы искусственного интеллекта.

В этом контексте принятие "Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы", а также создание Совета по цифровому развитию под председательством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой свидетельствуют об особом внимании, уделяемом координации государственной политики в области цифрового развития и искусственного интеллекта на самом высоком уровне, а также укреплению институциональных механизмов в данном направлении.

В своем выступлении глава Агентства также затронул важные вопросы интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта. Он проанализировал влияние генеративного искусственного интеллекта на сущность творческой деятельности и традиционные правовые понятия, философские, юридические и практические аспекты правосубъектности искусственного интеллекта, а также вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых с его помощью.

К. Иманов выдвинул ряд предложений, касающихся поэтапного определения правосубъектности искусственного интеллекта, введения специального режима правовой охраны сроком на 25-30 лет для произведений, автономно создаваемых искусственным интеллектом, выплаты справедливой компенсации правообладателям за охраняемые произведения, используемые при обучении систем искусственного интеллекта, создания механизма обязательного лицензирования, направленного на поддержку человеческого творчества, а также разработки специального международного протокола, регулирующего правовой статус контента, создаваемого искусственным интеллектом.

В выступлении была подчеркнута важность формирования новых правовых механизмов в условиях технологического прогресса и сохранения человеческого контроля над искусственным интеллектом (Подробнее с выступлением можно ознакомиться перейдя по ссылке).

Особо следует отметить, что, согласно регламенту форума, на выступления отводилось 3 минуты, однако по приглашению организаторов форума для выступления Камрана Иманова было выделено 10 минут.

Выступление Камрана Иманова, посвященное вопросам интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта в современную эпоху, было внимательно выслушано участниками форума и получило высокую оценку.

В связи с этим генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг направил Камрану Иманову благодарственное письмо.

В письме отмечается: "Меня особенно порадовало активное участие Азербайджана в дискуссиях, а также то, что страна поделилась своими взглядами и практическими предложениями относительно развивающегося взаимодействия между искусственным интеллектом (ИИ) и интеллектуальной собственностью (ИС). Такое активное участие наших государств-членов имеет важное значение в рамках наших совместных усилий, направленных на обеспечение способности международной системы интеллектуальной собственности и впредь эффективно реагировать на стремительные технологические изменения".