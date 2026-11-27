Товарооборот между Азербайджаном и Эстонией в прошлом году составил 32 миллиона долларов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Баку, передает Day.Az.

По словам министра, Эстония инвестировала в Азербайджан 25 миллионов долларов.

"В настоящее время мы не можем считать удовлетворительным положение дел ни в сфере товарооборота, ни в сфере инвестиций. В прошлом году товарооборот составил всего 32 миллиона долларов, а объем инвестиций из Эстонии в Азербайджан - 25 миллионов долларов. В Азербайджане действуют около 70 эстонских компаний, 48 из них ведут активную деятельность.

За последнее время был предпринят ряд шагов для установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран и организации бизнес-форумов. Мы придерживаемся единой позиции о необходимости продолжения этой практики и уверены, что она принесет положительные результаты", - сказал Байрамов.