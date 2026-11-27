ExxonMobil займется разведкой нефти и газа в Аранской зоне Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Милли Меджлис ратифицировал соглашение по контрактной площади "Средняя Кура". Данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

После обсуждений законопроект "О принятии и утверждении Соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией ExxonMobil Exploration Production Azerbaijan Limited и ООО Middle Kura о разведке, разработке и разделе добычи по контрактной площади "Средняя Кура", а также о предоставлении разрешения на его реализацию" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Контрактная площадь представляет собой сухопутную территорию, охватывающую отдельные части Карабахского, Центрально-Аранского, Миль-Муганского и Гянджа-Дашкесанского экономических районов.

Охрана окружающей среды обеспечивается с учетом условий соглашения, в соответствии с законодательством, передовой практикой, принятой в международной нефтегазовой отрасли, и установленными экологическими стандартами.

Для управления проектом создается Управляющий комитет, состоящий из представителей подрядчика.

Подрядчик и оператор отдают предпочтение при найме гражданам Азербайджана и местным компаниям с учетом операционных требований и профессиональной квалификации.