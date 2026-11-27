Государственная миграционная служба обратилась к гражданам Российской Федерации, прибывающим в Азербайджан.

Как передает Day.Az, в сообщении, распространенном Службой, отмечается, что согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджана от 29 декабря 2024 года номер 561, с 1 января 2025 года срок временного пребывания в Азербайджанской Республике без визы для граждан России и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Данное требование распространяется на всех лиц соответствующей категории, включая несовершеннолетних.

В связи с этим родители и другие законные представители несовершеннолетних должны обеспечивать соблюдение сроков их временного пребывания в Азербайджане, а при наличии предусмотренных законодательством оснований обращаться для продления данного срока или получения разрешения на временное проживание.

В то же время родители и другие законные представители несовершеннолетних лиц, срок временного пребывания которых уже истек, но которые не покинули страну, приглашаются обратиться в Государственную миграционную службу с целью урегулирования сложившейся ситуации в соответствии с законодательством и обеспечения беспрепятственного пересечения государственной границы при выезде из страны.

Проверить неиспользованный срок временного пребывания можно с помощью электронного калькулятора "Проверь срок временного пребывания" на официальном сайте Государственной миграционной службы на основании дат въезда в страну и выезда из нее.

"Напомним, что до истечения срока временного пребывания в Азербайджане необходимо продлить данный срок или получить разрешение на временное проживание, в противном случае, при отсутствии других законных оснований для пребывания в стране, необходимо покинуть территорию Азербайджана", - отмечается в информации госслужбы.