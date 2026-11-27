Совет печати выступил с заявлением о необходимости соблюдения профессиональных стандартов со стороны медиа и журналистов при освещении событий в информационном пространстве.

Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что в последнее время в некоторых медиапубликациях наблюдаются подходы, не соответствующие миссии журналистики и направленные скорее на создание искусственного резонанса, чем на раскрытие сути происходящих событий.

"Совет печати считает, что журналистика не должна превращаться в инструмент использования событий для привлечения внимания аудитории, а должна служить общественным интересам. В частности, недопустимо распространение непроверенной информации, необоснованных обвинений и унизительных выражений в отношении отдельных известных лиц, в том числе лиц, срок полномочий которых истек. Подобные публикации также наносят ущерб культуре общественной дискуссии.

Вызывает обеспокоенность допущение нарушений при распространении информации и изображений, связанных с детьми. Защита их частной жизни, личности и интересов является важнейшей этической обязанностью медиа. В особенности недопустимо раскрытие личности детей, пострадавших в трагических происшествиях, и распространение их персональных данных.

В то же время распространение личных и биометрических данных граждан, а также тиражирование неподтвержденной информации о пострадавших в результате несчастных случаев является нарушением принципов профессиональной этики. Еще одной серьезной проблемой остается несоблюдение презумпции невиновности в некоторых медиаматериалах. Представление лиц в качестве преступников до вступления судебного приговора в законную силу, а также призывы, направленные на превращение их в объекты общественной травли, противоречат принципам правового государства.

Совет печати будет занимать принципиальную позицию в отношении случаев, наносящих ущерб авторитету журналистики, нарушающих права и законные интересы граждан, а также подрывающих их деловую и личную репутацию.С

Совет печати призывает все медиасубъекты и журналистов строго соблюдать права человека, неприкосновенность частной жизни, презумпцию невиновности и требования "Правил этического поведения азербайджанских журналистов", - говорится в заявлении.