Фильм "44" - потрясающий. Мы смотрели его со слезами на глазах.

Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессор Бакинской музыкальной академии Гюльбаджи Иманова в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".