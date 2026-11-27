https://news.day.az/society/1877538.html Фильм "44" - потрясающий, мы смотрели со слезами на глазах - Гюльбаджи Иманова на платформе Baku Network - ВИДЕО Фильм "44" - потрясающий. Мы смотрели его со слезами на глазах.
Фильм "44" - потрясающий, мы смотрели со слезами на глазах - Гюльбаджи Иманова на платформе Baku Network - ВИДЕО
Фильм "44" - потрясающий. Мы смотрели его со слезами на глазах.
Как передает Day.Az, об этом сказала народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессор Бакинской музыкальной академии Гюльбаджи Иманова в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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