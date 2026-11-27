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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с главой МИД Эстонии - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече главы государства с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкну."