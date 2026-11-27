Процент повышения пенсий в основном зависит от темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы по итогам 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил экономист Эйюб Керимли в интервью Globalinfo.az.

По его словам, при рассмотрении вопроса о повышении других социальных выплат учитываются уровень инфляции, возможности государственного бюджета и объем расходов на социальную защиту.

"В рамках нового социального пакета наряду с пенсиями может быть рассмотрен вопрос повышения выплат лицам с инвалидностью, семьям шехидов, участникам войны и другим категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. Вместе с тем пока не объявлено, какие именно социальные выплаты будут включены в новый пакет и каков будет конкретный размер повышения.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято с учетом экономических показателей и возможностей бюджета на 2027 год. В частности, индексация трудовых пенсий осуществляется в соответствии с законодательством на основе годовых темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы. Поэтому итоговые показатели заработной платы будут играть важную роль при определении процента повышения пенсий в 2027 году", - отметил экономист.

По мнению Керимли, при оценке масштабного социального пакета необходимо учитывать влияние повышения выплат на реальные доходы и покупательную способность населения.

"Основная цель заключается в защите доходов граждан от роста цен, повышении социального благосостояния и усилении защиты уязвимых групп населения.

В то же время, считаю, что повышение социальных выплат должно быть согласовано с экономическими возможностями, а долгосрочная финансовая устойчивость экономики должна сохраняться. Это одно из важных условий как обеспечения эффективности социальной политики, так и устойчивости государственного бюджета", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2027 году в Азербайджане прогнозируется повышение трудовых пенсий на 7,5%. Однако эта цифра не является окончательной.