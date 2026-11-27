Стали известны новые подробности инцидента в загородном доме ведущей Фиры Джалиловой, расположенном в поселке Новханы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Фиру Джалилову неоднократно предупреждали о необходимости передать полиции находившегося в ее доме человека.

Согласно информации, из загородного дома не были похищены ни золото, ни какие-либо другие вещи. Сотрудники полиции задержали разыскиваемого и увезли его с территории.

Также сообщается, что предмет, попавший на видео, распространенное в связи с происшествием, не является огнестрельным оружием, а представляет собой специальное средство, предназначенное для обезвреживания человека.

Отметим, что в ответ на запрос Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что в одном из загородных домов в поселке Новханы было установлено местонахождение разыскиваемого лица. А. Гусейнов, ранее неоднократно судимый и скрывавшийся от следствия, был задержан и передан следственным органам.

Проводится расследование.

Ранее ведущая Фируза Джалилова сообщила в своем аккаунте в социальной сети, что около 22:00 26 ноября на ее загородный дом в поселке Новханы было совершено нападение.

По ее словам, на место происшествия прибыли около 15 неизвестных человек на пяти автомобилях. Ведущая утверждала, что из дома были похищены три мобильных телефона, старинное ожерелье и бриллиантовые серьги общей стоимостью около 30 тысяч манатов, а также домофонная система, камеры видеонаблюдения и другое электронное оборудование.