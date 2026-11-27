Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли предложил сделать изучение памятников Кавказской Албании в Восточном Зангезуре одним из приоритетных направлений археологических исследований в 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом Иса Габиббейли заявил в ходе выступления на XIII Международной научной конференции "Христианская церковь Кавказской Албании в контексте ближневосточной цивилизации" в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, подавляющее большинство памятников Кавказской Албании на протяжении многих лет находилось на территориях, остававшихся под оккупацией, и не было охвачено археологическими исследованиями. При этом предварительные исследования, проведенные до настоящего времени, уже дали полезные результаты.

Иса Габиббейли подчеркнул важность повторного изучения письменного наследия Кавказской Албании и научно точного перевода текстов с оригиналов. Он отметил, что некоторые албанские тексты подвергались искажению при переводе. Президент НАНА также предложил исследовать ущерб, нанесенный, по его утверждению, памятникам Кавказской Албании в Карабахе, Восточном Зангезуре и других регионах, а также последующие вмешательства в них.

Кроме того, он выступил с инициативой создать при Президиуме НАНА комиссию по изучению каменных надписей и других эпиграфических памятников. По его мнению, к исследованиям Кавказской Албании необходимо привлекать не только историков и археологов, но и специалистов в области этнографии, фольклора, языкознания, литературы, искусствоведения и архитектуры.

И.Габиббейли отметил, что книги исследовательницы Кавказской Албании Фариды Мамедовой стали редкими изданиями, и предложил заново перевести ее труды и представить их азербайджанским читателям.

Президент НАНА также высоко оценил деятельность Института истории и Центра Кавказской Албании в этой области. Рассказывая о работе по представлению исследований албанистики международному научному сообществу, он напомнил о мероприятии, состоявшемся в Риме.

Иса Габиббейли сообщил, что НАНА планирует впервые организовать антропологические и этнографические экспедиции в рамках исследований Кавказской Албании.

Он подчеркнул, что между различными странами существуют серьезные разногласия относительно исторических границ Кавказской Албании, принадлежности ее территорий современным государствам, а также исторических памятников. Несмотря на проводимые исследования, ряд важных вопросов, по его словам, все еще требует изучения.

Габиббейли также намерен выступить с инициативой выявить оригиналы произведений немецких авторов, писавших о Кавказской Албании, получить их и перевести на азербайджанский язык. По его утверждению, в некоторых переводах этих произведений, представленных международному сообществу, содержатся тезисы, не соответствующие действительности.