Истребитель F-16 Вооруженных сил США был вынужден изменить курс и покинуть воздушное пространство Ирана после предупредительного огня со стороны сил противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил КСИР.

"Истребитель F-16 Вооруженных сил США вошел в воздушное пространство Ирана к юго-востоку от острова Хенгам для оказания воздушной поддержки судам, нарушающим установленные правила, и обеспечения их прохода через Ормузский пролив.

Силы противовоздушной обороны КСИР открыли предупредительный огонь с использованием новой современной системы. После этого американский истребитель был вынужден совершить резкий маневр, изменить курс и покинуть воздушное пространство Ирана", - говорится в сообщении.

КСИР предупредил, что попытки пройти через Ормузский пролив в обход установленных правил управления и контроля неприемлемы, а продолжение подобных действий может привести к серьезным последствиям для нарушителей.

В ведомстве также подчеркнули, что воздушное пространство Ирана является красной линией для вооруженных сил страны, и предупредили о решительном ответе в случае повторного нарушения его границ американскими истребителями.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Американская сторона заявила, что удары стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. На фоне конфликта морское судоходство в Ормузском проливе оказалось серьезно нарушено.