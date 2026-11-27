Международная организация труда (МОТ) объявила о новой вакансии в Баку. Организация ищет сотрудника на должность старшего административного ассистента проекта (Senior Project Administrative Assistant).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, вакансия объявлена в рамках проекта, направленного на укрепление систем безопасности труда, охраны труда и трудовой инспекции в Азербайджане и Казахстане.

Отобранный кандидат будет отвечать за административную и организационную работу проекта, планирование мероприятий и командировок, документооборот, контроль бюджета и платежей, а также подготовку отчетов.

Годовая заработная плата по данной должности составляет 66 181 манат. Срок работы - 16 недель, начиная с 1 февраля 2027 года.

От кандидатов требуются среднее образование, соответствующая подготовка в административной сфере и не менее шести лет опыта работы в этом направлении. Также обязательными условиями являются опыт руководящей работы и отличное знание азербайджанского и английского языков. Знание русского языка будет дополнительным преимуществом.

Кроме того, кандидаты должны уметь пользоваться программами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также разбираться в финансовых, закупочных, документационных и административных процедурах. Требуется способность работать в условиях высокой нагрузки и ограниченного времени.

Прием заявок на вакансию завершится 11 декабря 2026 года. Заявки принимаются через официальный портал трудоустройства МОТ.

Отметим, что иностранные граждане для подачи заявки на эту вакансию должны иметь законное право на проживание и работу в Азербайджане.