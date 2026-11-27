В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена очередная публикация о недовольстве родителей действиями официальных властей Армении в вопросе пропавших без вести.

Day.Az представляет публикацию:

Родные погибших армянских солдат штурмуют здание правительства. Ломают двери, кричат, требуют ответов. Сцена отчаянная и понятная. Но за криком "Где вы были, когда наших детей убивали?" скрывается вопрос куда более жесткий и неудобный: а где были вы сами - гораздо раньше?

Бить тревогу следовало не у закрытых кабинетов власти и не после похорон. Тревогу нужно было поднимать у собственного порога. В тот самый день, когда ваши сыновья делали первый шаг за пределы родного очага - туда, где земля чужая и не прощает тех, кто пришел с оружием. Именно тогда родители обязаны были стать живой стеной: лечь костьми, перекрыть дорогу и сказать твердо, без оглядки на патриотические лозунги: "Не отдадим". А не бросать своих детей в жернова войны, где чужие амбиции с легкостью превращают живые судьбы в расходный материал - в сухие цифры сводок о "героических потерях".

Сегодня матери и отцы погибших стоят перед запертыми дверями правительства с фотографиями в траурных рамках и кричат в пустоту. Но пустота эта образовалась не вчера. Она начала расти тогда, когда никто не преградил дорогу ребятам. Теперь - поздно.