Эстония рассматривает Азербайджан как отличную возможность для изучения опыта в энергетической сфере.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил, что это также касается новых перспектив, которые меняют глобальную торговлю и экономику, а также развития маршрута Восток-Запад и Среднего коридора.

"В то же время процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией открывает совершенно новые перспективы. В этом году мы также открыли посольство в Армении", - сказал он.