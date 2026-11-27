Открытие посольства Эстонии в Азербайджане может показаться небольшим шагом, однако на самом деле это высшая форма обязательств, которые одно государство может взять на себя перед другой страной.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az.

Цахкна отметил, что Эстония страна с населением около 1,3 миллиона человек, и каждое посольство представляет для нее огромную ценность:

"Мы приняли это решение, исходя из того, что наши народы связывают долгая общая история, схожие взгляды, многочисленные личные контакты, а также общие вызовы и интересы на международной арене. Безусловно, открытие посольства в Баку, в Азербайджане - это очень важное обязательство.

За последний год наши отношения стремительно развивались. В этом месяце в Таллинне состоялось заседание межправительственной комиссии, что стало важным шагом на практическом уровне сотрудничества".