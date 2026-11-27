Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-9 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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