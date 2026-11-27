С 27 ноября 2026 года обе флагманские модели Xiaomi доступны в Азербайджане. Их объединяют система из трёх камер Leica и второй экран рядом с объективами. Самое заметное преимущество такого расположения проявляется при съёмке: стоит повернуть основную камеру к себе, и на заднем экране уже видно, кто попадает в кадр и что остаётся на заднем плане.

Второй экран для съёмки и повседневных задач

Когда друзья собираются для общего селфи, на заднем экране видно, все ли поместились в кадре. Если смартфон распознаёт больше трёх человек, он автоматически переключается на сверхширокоугольную камеру. При записи видеоблога экран работает как видоискатель: можно следить за композицией прямо во время съёмки. Диагональ второго дисплея у Xiaomi 18 Pro составляет 2,7 дюйма, у Pro Max - 2,9 дюйма.

Оба задних экрана выполнены по технологии AMOLED и имеют плотность 400 пикселей на дюйм. Этого достаточно, чтобы на небольшом дисплее хорошо различались и детали фотографии, и мелкие элементы посадочного талона. Блок камер и экран закрывает единое защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

В поездке на заднем экране удобно закрепить посадочный талон, чтобы показать его у выхода на посадку. Здесь же можно вывести QR-код или увидеть, кто звонит. При личном разговоре с переводчиком смартфон задействует оба экрана: каждый собеседник видит перевод на своём языке на обращённом к нему дисплее.

Три камеры Leica для разных планов

Основная камера обеих моделей оснащена сенсором на 200 Мп и объективом Leica Summilux с диафрагмой f/1,67. Для портретов предусмотрена отдельная 200-мегапиксельная телефотокамера с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм. Она позволяет снять человека крупным планом с некоторого расстояния. Когда хочется показать больше пространства - например, площадь или фасад здания на узкой улице, - пригодится сверхширокоугольная камера на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм.

Для одной и той же сцены можно выбрать разное настроение. В режиме Essential Moment стиль B&W Film передаёт переходы от света к тени в чёрно-белом кадре. Iconic CCD даёт насыщенные цвета, знакомые по компактным цифровым камерам, а Modern Vintage сохраняет более сдержанные оттенки. Например, уличную сцену можно снять в чёрно-белом стиле, чтобы выделить силуэты прохожих, а для вечернего портрета выбрать мягкую цветовую палитру.

Тем, кто снимает видео, серия предлагает запись в Dolby Vision с разрешением до 4K при 120 кадрах в секунду. Высокая частота кадров пригодится, когда в кадре много движения, например на спортивной площадке. Есть и режим 8K при 30 кадрах в секунду, а для самостоятельной цветокоррекции предусмотрена запись в 10-битном формате Log.