Я бы хотел, чтобы Эстония оказала поддержку либерализации визового процесса между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az.

Эстонский министр отметил, что видит перспективы в отношениях между Европейским союзом и Азербайджаном:

"Европейский союз заинтересован в более практическом и долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном. В ЕС рассматривают Азербайджан как страну со стратегическим видением и хотят развивать взаимодействие в сферах торговли, энергетики и других областях.

Я также хотел бы, чтобы Эстония поддержала этот процесс, в том числе либерализацию визового режима. Мы были бы рады, если бы ваши студенты приезжали и обучались в высших учебных заведениях Эстонии. Кроме того, мы хотим, чтобы граждане Эстонии чаще посещали Азербайджан".