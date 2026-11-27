В последние дни Азербайджану также было предложено выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ. В связи с этим возник вопрос о позиции страны по данному предложению.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в пятницу, отвечая на вопрос Trend в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Баку.

Министр отметил, что в последние недели консультации стали более интенсивными.

"Среди этих альтернативных предложений фигурирует Швейцария, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ. Срок ее председательства истекает 31 декабря этого года. Сейчас идут обсуждения кандидатуры следующего председателя, выдвигаются различные предложения. Я не хотел бы называть конкретные страны, поскольку эти предложения обсуждаются уже некоторое время.

Азербайджан не проявлял в этом вопросе какой-либо активности. Однако времени остается все меньше, и ощущается его дефицит. Среди альтернативных предложений была выдвинута и кандидатура Азербайджана. В последние недели появился и новый подход, согласно которому для упрощения процесса предлагается определять председательство не на ежегодной основе, а единым пакетом, чтобы достичь консенсуса.

Позиция Азербайджана заключается в том, что мы готовы внести позитивный вклад в будущее организации. В рамках этого пакета наряду с Азербайджаном упоминалась и Армения, что стало результатом завершения конфликта и позитивного развития событий. Само по себе это также является положительным моментом. Как я уже сказал, в рамках этого пакета фигурирует кандидатура Азербайджана, и мы положительно к этому относимся", - сказал Дж.Байрамов.