В Азербайджане предлагается установить новые основания для приостановления деятельности и ликвидации неправительственных организаций (НПО), а также филиалов и представительств НПО иностранных государств. При этом решение о приостановлении их деятельности на срок до одного года будет приниматься не судом, как предусмотрено действующим законодательством, а соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, деятельность НПО, а также филиалов и представительств НПО иностранных государств может быть приостановлена соответствующим органом исполнительной власти на срок до одного года.

В настоящее время такое решение принимается судом. Предлагаемыми изменениями наряду с действующими основаниями для приостановления деятельности устанавливается ряд дополнительных случаев.

Так, деятельность филиалов и представительств НПО иностранных государств в Азербайджане может быть приостановлена в случае истечения срока действия заключенного с ними соглашения, если подано обращение о его продлении.

Еще одним основанием станет необеспечение НПО, а также филиалами и представительствами иностранных НПО прозрачности своей деятельности.

Кроме того, приостановление деятельности может последовать в случае невыполнения предусмотренных законодательством мер по предотвращению коррупционных правонарушений, легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, включая меры по применению целевых финансовых санкций.

Еще одно новое основание связано с истечением срока полномочий руководящих органов организаций. Если в течение трех месяцев после истечения срока полномочий исполнительного органа общественного объединения, президента или правления фонда, а также руководителей филиалов НПО иностранных государств в Азербайджане соответствующие изменения не будут внесены в государственный реестр юридических лиц в установленном порядке, деятельность организации может быть приостановлена.

Законопроектом также устанавливаются новые основания для ликвидации НПО, а также филиалов и представительств иностранных НПО по решению суда.

В частности, предусматривается возможность их ликвидации, если деятельность организации создает угрозу охраняемым законом интересам государства и общества либо представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, филиалы и представительства НПО иностранных государств в Азербайджане могут быть ликвидированы в случае истечения срока действия заключенного с ними соглашения, если обращение о его продлении не было подано либо срок действия соглашения не был продлен.

Еще одним основанием станет вынесение НПО или филиалу либо представительству иностранной НПО в течение одного года двух или более письменных предупреждений или выдача предписания об устранении нарушений.

Согласно законопроекту, основанием для ликвидации также станет отсутствие созыва общего собрания - высшего органа управления НПО - на протяжении трех лет подряд, а также неосуществление организацией деятельности в течение более трех лет или установление факта отсутствия такой деятельности на протяжении указанного периода.

Организация также может быть ликвидирована по решению суда, если нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности, не будут устранены в установленный срок. Кроме того, основанием для ликвидации станет осуществление НПО какой-либо деятельности в любой форме в период приостановления ее деятельности.

Исключение составят действия, связанные с уплатой обязательных государственных платежей и штрафов, исполнением обязательств по действующим гражданско-правовым и трудовым договорам, возмещением ущерба, причиненного в результате деятельности, а также устранением нарушений, указанных в предупреждении или предписании соответствующего органа исполнительной власти.

Кроме того, НПО, а также филиал или представительство иностранной НПО могут быть ликвидированы, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма либо законодательства о неправительственных организациях или после применения целевых финансовых санкций нарушения не будут устранены в установленный срок.

Еще одним предлагаемым основанием для ликвидации является осуществление НПО деятельности, не соответствующей ни одному из видов деятельности, предусмотренных законодательством, либо целям, указанным в ее уставе.

Отметим, что согласно действующему законодательству одним из оснований для ликвидации НПО, а также филиалов и представительств НПО иностранных государств является вынесение более двух письменных предупреждений в течение одного года либо выдача предписания об устранении нарушений. Законопроектом предлагается изменить этот порог: основанием для ликвидации станет вынесение двух или более предупреждений либо выдача предписания в течение одного года. Кроме того, предусматривается введение ряда дополнительных оснований для ликвидации.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.