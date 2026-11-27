В Лянкяране автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в полуденные часы на автомагистрали Лянкяран - Лерик, на территории села Даргуба. Автомобиль марки ВАЗ-21011 под управлением Джаби Гулузаде сбил 10-летнего жителя села Даргуба А. Юсубзаде, пытавшегося перейти дорогу. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, около 13:10 была констатирована биологическая смерть.

После происшествия водитель скрылся с места ДТП, однако был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту проводится расследование.