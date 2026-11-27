Сегодня в Бакинском дворце спорта открылась выставка ExpoSport Azerbaijan 2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в церемонии открытия принял участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который ознакомился с экспозицией и посетил стенды участников.

Свои товары и услуги на выставке представляют азербайджанские и зарубежные компании, организации и бренды, работающие в сфере спорта, фитнеса, здоровья и активного образа жизни. Посетители могут ознакомиться с современным спортивным оборудованием и инновационными разработками.

Выставка также служит площадкой для налаживания деловых связей и обмена опытом между представителями спортивной индустрии.

ExpoSport Azerbaijan 2026 продлится до 28 ноября включительно.