Министерство нефти Ирана и Национальная нефтяная компания страны намерены активизировать развитие нефтегазового сектора на севере Ирана, уделив особое внимание мелководным участкам Каспийского моря.

По данным Каспийской нефтяной компании Ирана, этот вопрос обсуждался в пятницу, 27 ноября, на заседании Комитета по планированию, бюджету и расчетам парламента Ирана с участием руководства компании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники рассмотрели краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры по разведке, разработке месторождений и добыче нефти и газа на севере страны.

"Основными темами обсуждения стали подробное ознакомление с региональной инфраструктурой, необходимой для реализации программ Министерства нефти и Национальной нефтяной компании Ирана по наращиванию добычи нефти и газа на севере страны, а также оценка возможностей использования законодательного потенциала Исламского консультативного совета и положений закона о программе развития страны до 2029 года", - говорится в сообщении.

В Каспийской нефтяной компании считают, что заседание стало важным шагом на пути к диверсификации и более сбалансированному территориальному размещению энергетической инфраструктуры страны. Инициатива приобретает особую значимость в контексте преодоления дефицита газа и устранения ограничений пропускной способности конечных участков газораспределительной сети на севере Ирана.

Отметим, что 13 ноября руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Фаррух Алихани заявил, что компания корректирует операционную дорожную карту, чтобы ускорить разведку нефти и газа и наращивание добычи в Каспийском море.

Ранее исполнительный директор Каспийской нефтяной компании Ирана Мохаммад Хосейн Данешфар сообщил о завершении сейсмических исследований на 13-м блоке Каспийского моря и в западной части провинции Голестан, по итогам которых были определены перспективные направления для разведки. Бурение одной разведочной скважины в этом районе включено в планы компании на следующий иранский год (21 марта 2027 года - 19 марта 2028 года).