https://news.day.az/society/1877598.html Вильям Гаджиев досрочно освобожден Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев досрочно освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хазарский районный суд сегодня принял решение о сокращении срока наказания Гаджиева с учетом состояния его здоровья.
Вильям Гаджиев досрочно освобожден
Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев досрочно освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хазарский районный суд сегодня принял решение о сокращении срока наказания Гаджиева с учетом состояния его здоровья.
На момент вынесения решения до окончания срока наказания оставалось чуть более года.
Вильям Гаджиев был задержан Службой государственной безопасности (ГСБ) 5 мая 2020 года.
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