Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев досрочно освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хазарский районный суд сегодня принял решение о сокращении срока наказания Гаджиева с учетом состояния его здоровья.

На момент вынесения решения до окончания срока наказания оставалось чуть более года.

Вильям Гаджиев был задержан Службой государственной безопасности (ГСБ) 5 мая 2020 года.