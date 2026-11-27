Президента Франции Эммануэля Макрона прозвали "Месье Шантаж" после его угроз сорвать переговоры по долгосрочному бюджету Европейского союза (ЕС) на фоне разногласий по поводу сокращения расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Politico.

Один из европейских дипломатов обвинил французского лидера в том, что тот ставит общеевропейские интересы в зависимость от предстоящих президентских выборов во Франции.

"Это просто возмутительно - приехать сюда и взять переговоры в заложники из-за ваших национальных выборов", - заявил дипломат ЕС.

Сам Макрон резко раскритиковал предложенные председателем Европейского совета Антониу Коштой сокращения, назвав их "стратегической ошибкой" для Европы. По его мнению, затягивание переговоров до следующего года будет "демократически невозможно", поскольку сроки окажутся слишком близкими к выборам.