https://news.day.az/world/1877612.html Илон Маск дал новое обещание об акциях SpaceX Американский предприниматель и глава аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск пообещал ежегодно дарить каждому ребенку в США по одной дополнительной акции компании. Как передает Day.Az со ссылкой на Business Insider, об этом бизнесмен заявил в социальной сети X.
Илон Маск дал новое обещание об акциях SpaceX
Американский предприниматель и глава аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск пообещал ежегодно дарить каждому ребенку в США по одной дополнительной акции компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Business Insider, об этом бизнесмен заявил в социальной сети X.
Ранее Маск пообещал подарить всем американским детям по две акции: одну от SpaceX, а вторую - лично от себя.
По оценкам издания, с учетом нынешней стоимости акций SpaceX реализация первоначального обещания обошлась бы Маску примерно в $10,5 млрд, если учитывать около 72 млн детей в стране.
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