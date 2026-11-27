Американский предприниматель и глава аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск пообещал ежегодно дарить каждому ребенку в США по одной дополнительной акции компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Business Insider, об этом бизнесмен заявил в социальной сети X.

Ранее Маск пообещал подарить всем американским детям по две акции: одну от SpaceX, а вторую - лично от себя.

По оценкам издания, с учетом нынешней стоимости акций SpaceX реализация первоначального обещания обошлась бы Маску примерно в $10,5 млрд, если учитывать около 72 млн детей в стране.