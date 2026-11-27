Китайские инженеры испытали робота-собаку в огнеупорном костюме: она выдержала нагрев до 1000 °C и проработала в пламени 10 минут без повреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Science and Technology Daily.

Испытание прошло на пожарной станции в Сучжоу (провинция Цзянсу) - специалисты подожгли солому, уголь и бензин, после чего направили машину в огонь.

В костюме робот свободно двигался, менял направление, поднимался по лестницам и стоял на месте в огне. Когда он вышел, внешний слой обуглился, но движение осталось стабильным. Внутри батарейный отсек нагрелся лишь до 45 °C, а двигатели суставов - до 70 °C. Обычные литий-ионные батареи взрываются уже при 200 °C, так что защита решает ключевую проблему таких роботов.

Костюм толщиной 5-6 мм сделан по технологии теплозащиты китайских ракет "Чанчжэн-5". Разработчики из Сучжоуского исследовательского института Харбинского технологического института и Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology говорят, что робот оснащен лазерной системой визуализации для работы в плотном дыму и системами 5G и передачи видео - оператор видит все даже внутри 30-этажных зданий.

По словам ученых, в таком костюме робопес справится с 95% сценариев на пожаре: поиск людей, разведка, работа в горящих зданиях. Огнеупорную ткань скоро запустят в массовое производство и надеются использовать в костюмах для пожарных.

Технология может пригодиться и военным: роботы смогут работать в горящих зонах боевых действий, вести разведку и перевозить припасы, не рискуя людьми. Материал подойдет и для других беспилотников - воздушных дронов и наземных машин.