Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 621.40, выпущенный для устранения ускоренного износа SSD, вызвал у владельцев видеокарт RTX 50 черные экраны, потерю сигнала и отказы внешних мониторов. Об этом сообщает iXBT со ссылкой на пользователей видеокарт RTX 50, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, проблемы проявляются при подключении мониторов через DisplayPort, HDMI и USB-C: экран может не определяться при включении компьютера или не выходить из спящего режима. В конфигурациях с несколькими мониторами фиксируются кратковременные вспышки цветных артефактов на дисплеях, подключенных через переходники DisplayPort - HDMI. Один из пользователей сообщил: "Внешний экран не появляется примерно в половине случаев, и приходится переподключать кабель или перезагружать компьютер".

Сама Nvidia в релизной документации к драйверу 621.40 WHQL заявила об исправлении ошибки 7116722, из-за которой драйвер слишком часто записывал данные в лог-файл nvlog.nvlgstg, ускоряя износ накопителя. Компания также добавила поддержку новых игр, включая Warhammer 40,000: Dawn of War IV и Assetto Corsa Rally. Открытых проблем с выводом изображения в документации не указано.

В качестве временного решения пользователи откатываются до более старых версий драйвера - 610.88 или 617.42, которые называют стабильными с точки зрения отсутствия как износа SSD, так и черных экранов.

Подобные сбои с выводом изображения отмечались и в предыдущих версиях драйвера - 621.14 и 621.24. До выпуска 621.40 компания уже выпускала хотфикс 621.35, который, по сообщениям пользователей, не полностью устранил проблему с перезаписью логов.