УЕФА впервые прокомментировал инцидент, произошедший во время матча общего этапа Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы в грузинском Батуми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, европейский футбольный союз заявил, что не несет ответственности за обеспечение безопасности на стадионе.

"Федерация футбола Турции на основании рекомендаций местных властей проинформировала УЕФА о том, что встреча между "Бешикташем" и "Хапоэлем" не состоится в Стамбуле. В том же уведомлении сообщалось о переносе матча в Батуми.

Как и в случае с другими матчами сезона, УЕФА не является организатором данной встречи, поэтому не несет ответственности за обеспечение безопасности на стадионе и не контролирует этот процесс.

Все решения на стадионе принимались и исполнялись уполномоченными местными органами власти. По имеющейся у УЕФА информации, столкновения между местной полицией и болельщиками "Бешикташа", приведшие к временной остановке матча, начались после вмешательства сотрудников полиции в сектор, где находились поклонники турецкого клуба", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, в первом тайме турецкие болельщики развернули баннер в поддержку Палестины и подняли палестинский флаг. После этого грузинская полиция вмешалась и применила силу в отношении ряда болельщиков.

Из-за столкновений матч был временно прерван. После возобновления игры "Бешикташ" одержал победу со счетом 2:1.