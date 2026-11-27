Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон разошлись во мнениях по вопросу сокращения многолетнего бюджета Евросоюза. Об этом сообщает EUobserver, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Берлин настаивает на более существенном сокращении расходов, чем предложенные председателем Европейского совета Антониу Коштой €204 млрд. По словам Мерца, экономия должна составить несколько сотен миллиардов евро.

Макрон, в свою очередь, назвал требования о сокращении бюджета стратегической ошибкой. Он предупредил, что такой подход приведет к отставанию ЕС от Китая по объему государственных инвестиций. По словам президента, Франция не поддерживает дальнейшее сокращение расходов.

27 ноября издание Politico писало, что саммит Евросоюза по бюджету завершился ничем: делегации Дании, Швеции, Бельгии и Австрии покинули переговоры, организованные председателем Европейского совета Антониу Кошта. Согласно материалу, демарш произошел минувшей ночью после серии встреч в узком составе. Страны, выступающие за сокращение семилетнего бюджета, сочли такой формат попыткой стравить их между собой.