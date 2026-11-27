Банк ABB представил очередной аналитический отчет под названием "Энергетический обзор Азербайджана: глобальные тенденции и локальная динамика".

В отчете проанализированы ключевые тенденции развития энергетического сектора в мире и Азербайджане.

Согласно отчету, в 2025 году на долю энергетического сектора пришлось 71,7% промышленного производства Азербайджана, при этом страна сохранила свои позиции экспортера энергоресурсов. На фоне долгосрочного снижения объемов добычи нефти возросла роль природного газа в структуре добычи и экспорта.

Вместе с тем стоимость экспорта нефтегазовой продукции снизилась по сравнению с высоким уровнем 2022 года. В период с 2007 по 2025 год конечное потребление энергии росло более высокими темпами, чем ее производство, а эффективность использования топлива при производстве электрической и тепловой энергии повысилась с 33,6% до 46,7%.

В структуре производства электроэнергии по-прежнему преобладают электростанции, работающие на топливе. Доля возобновляемых источников энергии в 2025 году составила 13,4%. Создание новых солнечных и ветровых электростанций, а также развитие региональных коридоров зеленой энергетики направлены на диверсификацию источников энергии и экспортных возможностей.

Подготовка подобных аналитических отчетов, представляющих ценность для заинтересованных сторон, является широко распространенной практикой среди зарубежных банков. В Азербайджане эту практику впервые внедрил именно Банк ABB. Ознакомиться с аналитическими отчетами по различным отраслям, которые Банк публикует на регулярной основе, можно здесь.

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