Автомобиль, которым управляет лицо, не имеющее право управления, отправляется на штрафстоянку.

Как сообщает Day.Az, управление автомобилем лицом, не имеющим водительских прав, влечет его отстранение от управления транспортным средством и отправку автомобиля на штрафстоянку.

Так, согласно статье 96.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, если у лица, управляющего остановленным транспортным средством, или кого-либо из находящихся с ним пассажиров отсутствует право управления транспортным средством либо право владения им, это лицо отстраняется от управления автомобилем.

Согласно статье 97.1 Кодекса, в таком случае транспортное средство помещается на штрафстоянку.