В этом случае автомобиль отправляют на штрафстоянку
Автомобиль, которым управляет лицо, не имеющее право управления, отправляется на штрафстоянку.
Как сообщает Day.Az, управление автомобилем лицом, не имеющим водительских прав, влечет его отстранение от управления транспортным средством и отправку автомобиля на штрафстоянку.
Так, согласно статье 96.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, если у лица, управляющего остановленным транспортным средством, или кого-либо из находящихся с ним пассажиров отсутствует право управления транспортным средством либо право владения им, это лицо отстраняется от управления автомобилем.
Согласно статье 97.1 Кодекса, в таком случае транспортное средство помещается на штрафстоянку.
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