Словакия и Азербайджан обсудили вопросы энергетической безопасности и участие словацких компаний в инфраструктурных проектах на освобожденных территориях Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в публикации в социальной сети X.

По его словам, эти вопросы обсуждались в ходе протокольной встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"Мы обсудили вопросы энергетической безопасности, и я выразил благодарность азербайджанской стороне за активный поиск практических решений в этой сфере", - отметил посол.

Гасымов добавил, что стороны также обменялись мнениями об инфраструктурных проектах в Карабахе, в восстановлении и развитии которого уже участвуют словацкие компании.

Он выразил надежду на дальнейшее углубление практического сотрудничества между Словакией и Азербайджаном.

Энергетическое сотрудничество в последние годы стало одним из ключевых направлений двусторонних отношений. В декабре 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставки природного газа крупнейшей энергетической компании Словакии SPP в рамках краткосрочного пилотного соглашения.

Словакия, которая долгое время в значительной степени зависела от поставок российского газа, стремится заключить с Азербайджаном долгосрочные контракты на поставку около 1-1,2 миллиарда кубометров газа ежегодно после 2027 года. Словацкие официальные лица неоднократно называли Азербайджан надежным партнером в диверсификации поставок энергоресурсов в Центральную Европу.

Помимо энергетики, словацкие компании участвуют в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Среди реализуемых проектов - инициатива "Умное село" в Агдамском районе, предусматривающая развитие современной инфраструктуры, а также участие словацких компаний в проектировании, управлении проектами и строительном надзоре.

Экспортно-импортный банк Словакии поддержал соответствующие экспортные поставки и выразил готовность содействовать реализации новых инициатив в сферах инфраструктуры, строительства и смежных отраслях.