Автор: Байрам Эльшадов

Сирануш Саакян, похоже, решила, что правозащитного статуса достаточно, чтобы примерить роль политического распорядителя. Она уже объясняет, какие вопросы секретарь Совета безопасности Армении обязан вынести на первый план во время визита в Азербайджан. При этом сама признает, что не знает, что войдет в повестку. Уверенности - на целый кабинет министров, осведомленности - ноль.

И какую же тему Саакян предлагает сделать одной из главных? Вопрос людей, которых она называет "пленными". Само это слово здесь становится частью ее позиции: за ним исчезают судебные приговоры и преступления, за которые осуждены бывшие руководители сепаратистского режима.

Люди, которых Саакян упорно называет "пленными", - осужденные бывшие руководители сепаратистского режима и другие лица, получившие судебные приговоры за конкретные преступления. Среди них - подготовка и ведение агрессивной войны, военные преступления, терроризм и геноцид. Их вина установлена судом, а приговоры получили правовую оценку в апелляционной инстанции.

Саакян же старательно прячет эти обстоятельства за удобным словом "пленные", словно достаточно сменить название, чтобы стереть преступления и судебные решения. Такая риторика позволяет требовать сочувствия, не задерживаясь на неудобном вопросе: за что именно эти люди осуждены?

Но настоящий размах ее самомнения проявляется дальше. Не зная, что включено в повестку визита, Саакян уже назначает вопрос осужденных одним из главных. Будто секретарь Совбеза едет в Азербайджан с программой, которую должна составить лично она. Вот это самомнение!

И письма - отдельная история. Саакян предлагает передать их через "азербайджанских партнеров" так, словно уже распределила обязанности между сторонами и осталось лишь исполнить ее поручение. Она не просто высказывает пожелание - заранее раздает роли, назначает посредников и распоряжается чужими действиями. Осталось выпустить инструкцию от имени собственного воображаемого ведомства.

Ничего себе карьерный взлет! Правозащитница так раздулась от собственной важности, что уже примеряет роль главного распорядителя армянской политики. Осталось только объявить, что без ее одобрения в Ереване не принимается ни одного решения.

Сирануш, снимите корону. Вы не переговорщик, не автор повестки и уж точно не человек, чье мнение вообще должны рассматривать. Вы просто правозащитница, которая настолько заигралась в собственную значимость, что уже раздает указания. Политический вес нельзя выпросить громкими заявлениями, а статус влиятельной фигуры - нарисовать себе самой. Все это больше похоже на самонадеянный спектакль человека, перепутавшего микрофон с рычагом власти.