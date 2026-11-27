Утверждено Положение о Государственном заповеднике "Археологический парк Азых - Таглар".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Государственный заповедник "Археологический парк Азых - Таглар" является государственной организацией со статусом научно-исследовательского учреждения. Он будет обеспечивать научное, историческое и культурное изучение, популяризацию, целенаправленное использование, сохранение и развитие элементов историко-культурного наследия, а также движимых и недвижимых памятников, расположенных на его территории.

Заповедник будет находиться в подчинении Министерства культуры Азербайджана.

Организация будет финансироваться из государственного бюджета, иметь казначейский счет, печать с наименованием Министерства культуры и заповедника, соответствующие угловые штампы и бланки. Кроме того, заповедник сможет иметь собственную эмблему.

Годовой отчет о своей деятельности заповедник будет представлять в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Для обеспечения безопасности расположенных на территории заповедника памятников, природы и ландшафта, сохранения их функционального назначения, архитектурно-эстетического облика и долговечности границы заповедника и его охранная зона будут утверждаться Кабинетом министров на основании предложения Министерства культуры.

Историко-культурные памятники, земля, воды, недра, растительный и животный мир, расположенные на территории заповедника, в соответствии с действующим законодательством полностью или частично изымаются из хозяйственного пользования и гражданского оборота и передаются заповеднику в постоянное пользование. Исключение составляют мероприятия по охране и восстановлению лесов на территориях, относящихся к лесному фонду.