Сегодня стартует 13-й тур Суперлиги Турции по футболу, девять матчей которого состоятся в течение четырех дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидерство в чемпионате удерживает "Галатасарай", набравший 31 очко.

На три балла от стамбульского клуба отстает "Трабзонспор", а третье место занимает "Бешикташ" (25). Одним из главных открытий сезона остается дебютант элитного дивизиона "Амедспор", который с 23 очками располагается на четвертой строчке, опережая по дополнительным показателям "Касымпашу". "Фенербахче" с 20 баллами занимает лишь шестое место.

"Газиантеп" - "Амедспор"

Особый интерес представляет встреча одного из открытий сезона с командой, переживающей глубокий игровой кризис.

"Амедспор" после впечатляющего старта в своем дебютном сезоне в Суперлиге потерпел два поражения подряд, уступив "Галатасараю" (3:4) и "Ризеспору" (0:2). Несмотря на это, представитель Диярбакыра сохраняет место в первой четверке, а с 28 забитыми мячами обладает одной из самых результативных атак чемпионата.

Однако к предстоящей встрече "Амедспор" подходит с рядом кадровых потерь. Из-за травм команде не помогут Лумбард Деллова и Эрмал Красничи, а Самуэль Балле продолжает отбывать дисквалификацию. Кроме того, накануне клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с известным сенегальским нападающим Мбайе Дианем, который в нынешнем сезоне провел девять матчей и забил два гола.

Еще сложнее положение у "Газиантепа", не побеждающего восемь туров подряд и потерпевшего семь поражений кряду. Последнюю победу команда одержала 7 сентября над "Гезтепе" (4:2). В ноябре клуб возглавил бывший вратарь сборной Турции и "Фенербахче" Волкан Демирель, однако его дебют завершился поражением от "Генчлербирлиги" (0:1). В предстоящей встрече специалисту придется обойтись без травмированных Абакара Силла, Триванте Стюарта и Фуата Бавука.

Предстоящий матч станет для "Амедспора" хорошей возможностью вернуться на победный путь, однако фактор смены тренера у соперника может внести определенные коррективы.

"Фенербахче" - "Эрзурумспор"

Несмотря на наличие самой результативной атаки чемпионата (31 гол), "Фенербахче" пока не оправдывает ожиданий своих болельщиков. Стамбульский гранд потерял очки в трех из четырех последних матчей Суперлиги и отстает от лидирующего "Галатасарая" уже на 11 баллов. Впрочем, хорошим психологическим подспорьем для команды должна стать одержанная на этой неделе победа над донецким "Шахтером" (1:0) в Лиге чемпионов.

По-прежнему остаются вне строя Марко Асенсио, Натан Аке и Джейден Остервольде, отсутствие которых ограничивает возможности тренерского штаба стамбульского клуба.

В свою очередь, "Эрзурумспор" подходит к встрече с серией из трех поражений подряд. В предыдущих турах команда уступила "Чоруму" (1:3), "Ризеспору" (1:2) и "Гезтепе" (0:1). Последний матч обернулся для клуба еще и кадровыми потерями: травмы получили Фести Эбоселе и Орхан Оваджиклы, которые приступили к лечению.

Кстати, соперники уже встречались в феврале нынешнего года в рамках Кубка Турции, и тогда "Фенербахче" одержал победу со счетом 3:1. Учитывая предстоящее дерби между "Бешикташем" и "Галатасараем", стамбульский клуб получит хорошую возможность сократить отставание от кого-то из своих принципиальных соперников.

"Гезтепе" - "Трабзонспор"

Один из наиболее интригующих матчей тура состоится в Измире, где хозяева попытаются остановить самую длинную действующую победную серию чемпионата.

"Трабзонспор" выиграл семь матчей Суперлиги подряд. Именно эта серия позволила команде стать главным преследователем "Галатасарая". Кроме того, представитель Трабзона обладает самой надежной обороной чемпионата, пропустив всего восемь мячей в 12 встречах. На этой неделе команда также одержала волевую победу над софийским ЦСКА (2:1) на выезде в Лиге конференций.

Несмотря на успешные выступления, кадровая ситуация в "Трабзонспоре" остается сложной. Среди травмированных футболистов - Окай Йокушлу, Арал Шимшир и Тим Жаболь-Фолькарелли. Вместе с тем главный тренер команды Томас Райс после встречи в Софии сообщил, что получившие отдых Стефан Савич и Эрнест Мучи могут вернуться в состав к матчу с "Гезтепе".

Однако поездка в Измир вряд ли станет легкой прогулкой. "Гезтепе" выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата, в том числе на выезде у "Фенербахче" (2:1). Кроме того, в августе нынешнего года измирский клуб обыграл "Трабзонспор" (2:1) в товарищеской встрече.

Кстати, серьезной потерей для хозяев станет отсутствие бразильского нападающего Андре Энрике, получившего травму в предыдущем туре. Ожидается, что его заменит соотечественник Жандерсон. Кроме того, встречу пропустит дисквалифицированный Арда Куртулан.

В случае победы гости сравняются по очкам с "Галатасараем" еще до начала стамбульского дерби, оказав дополнительное психологическое давление на лидера чемпионата.

"Бешикташ" - "Галатасарай"

Центральный матч тура состоится на стадионе "Тюпраш", где сойдутся два исторических соперника и непосредственных претендента на чемпионский титул.

Отметим, что "Галатасарай" одержал шесть побед подряд в Суперлиге. Единственное поражение в нынешнем чемпионате стамбульский клуб потерпел в шестом туре, крупно уступив на выезде "Трабзонспору" (0:4).

"Бешикташ", в свою очередь, не проигрывает четыре тура кряду, набрав за этот период десять очков. В двух последних матчах команда забила семь мячей, обыграв "Генчлербирлиги" (3:0) и "Коньяспор" (4:2).

Оба клуба подходят к дерби после успешных выступлений в еврокубках. "Галатасарай" обыграл английскую "Астон Виллу" (1:0) в Лиге чемпионов, а "Бешикташ" победил израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы (2:1) в Лиге Европы в матче, состоявшемся в Батуми.

При этом у "Галатасарая" будет на два дня больше для восстановления после еврокубковой встречи, что может стать немаловажным фактором в столь принципиальном противостоянии.

Главной кадровой интригой дерби остается участие Виктора Осимхена. Нигерийский нападающий возобновил беговые тренировки и, как ожидается, будет включен в заявку на матч, однако его выход в стартовом составе пока под вопросом. Хорошей новостью для Окана Бурука стало и то, что повреждение Марио Лемина оказалось несерьезным. Дениз Гюль, перенесший операцию после перелома носа, может сыграть в специальной защитной маске. А вот португальский нападающий Рафаэл Леау пропустит дерби из-за травмы.

У "Бешикташа" кадровая ситуация выглядит более благоприятной. Капитан команды Оркун Кекчю уже вернулся в строй и принял участие в матче с "Хапоэлем". В то же время остается неопределенность относительно готовности ивуарийского защитника Эммануэля Агбаду, пропустившего встречу в Батуми из-за повреждения.

Примечательно, что в предыдущем дерби на стадионе "Тюпраш", состоявшемся 7 марта нынешнего года, "Галатасарай" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Осимхена.

В случае победы "Бешикташ" сократит отставание от лидера до трех очков, существенно обострив чемпионскую интригу. Успех же "Галатасарая" позволит ему увеличить преимущество над принципиальным соперником до девяти баллов.

Таким образом, за исходом стамбульского дерби с особым интересом будут следить не только болельщики двух грандов, но и поклонники "Трабзонспора", "Амедспора" и "Фенербахче".

Суперлига Турции

Суперлига

13-й тур (время по Баку)

27 ноября

21:00. "Аланьяспор" - "Коньяспор"

21:00. "Ризеспор" - "Касымпаша"

28 ноября

17:00. "Самсунспор" - "Генчлербирлиги"

20:00. "Газиантеп" - "Амедспор"

29 ноября

14:30. "Чорум" - "Коджаэлиспор"

17:00. "Эюпспор" - "Башакшехир"

20:00. "Фенербахче" - "Эрзурумспор"

30 ноября

20:00. "Гезтепе" - "Трабзонспор"

22:00. "Бешикташ" - "Галатасарай"

Турнирная таблица:

1. "Галатасарай" - 31 очко

2. "Трабзонспор" - 28

3. "Бешикташ" - 25

4. "Амедспор" - 23

5. "Касымпаша" - 23

6. "Фенербахче" - 20

7. "Башакшехир" - 20

8. "Коджаэлиспор" - 20

9. "Гезтепе" - 18

10. "Ризеспор" - 17

11. "Чорум" - 16

12. "Генчлербирлиги" - 14

13. "Эрзурумспор" - 14

14. "Аланьяспор" - 12

15. "Коньяспор" - 8

16. "Газиантеп" - 8

17. "Самсунспор" - 7

18. "Эюпспор" - 3