В Баку и на Абшеронском полуострове с 30 ноября до дня 2 декабря ожидаются периодические дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах полуострова возможны кратковременные интенсивные дожди и грозы.

В районах Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря в отдельных местах ожидаются периодические осадки. В некоторых районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы, а в горных районах - снег.

В связи с осадками ожидается повышение водности рек. Не исключается кратковременное прохождение селевых потоков по некоторым горным рекам.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az