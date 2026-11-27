На польском портале Podróże Wprost опубликована статья под заголовком "Горы, дворцы и места, напоминающие лунные пейзажи. Перелет из Польши занимает 4 часа", рассказывающая о туристическом потенциале Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье Азербайджан представлен как близкое, доступное и еще не до конца открытое туристическое направление для польских туристов. Подчеркивается, что прямой перелет из Варшавы в Азербайджан занимает около 4 часов, а страна характеризуется как уникальное культурно-природное пространство, расположенное на стыке Европы и Азии.

Автор представляет туристический потенциал Азербайджана по нескольким основным направлениям: Баку представлен как ворота в страну. Особо подчеркиваются древний Ичеришехер, исторические памятники города, включенные в список ЮНЕСКО, и современная архитектура. Шеки представлен как один из историко-культурных центров Азербайджана. На первый план выдвигаются Дворец Шекинских ханов и искусство шебеке. Наскальные рисунки, грязевые вулканы и древнее наследие в заповеднике Гобустан отмечаются как привлекательное место для туристов. Хыналыг представлен как древний населенный пункт, расположенный в Больших Кавказских горах, памятник наследия ЮНЕСКО и образец этнотуризма. Карабахский регион, в частности Шуша и Агдам, характеризуется как важная часть исторического и культурного наследия Азербайджана.

Один из интересных моментов статьи - часть, посвященная Карабаху. Карабах представлен как "Историческое сердце азербайджанской культуры", Шуша названа центром азербайджанской музыки и литературы, упоминаются такие фигуры азербайджанской культуры, как Узеир Гаджибейли и Хуршидбану Натаван.

Азербайджан представлен как мост между Европой и Азией, место слияния древней и современной культур, страна, богатая наследием ЮНЕСКО, направление, объединяющее горный, исторический и городской туризм. Это соответствует тенденции, наблюдаемой в последние годы в польских медиа: Азербайджан представляется не только через призму энергетики и геополитики, но и как туристическое направление.

В конце статьи подчеркивается, что система электронных виз (e-visa) Азербайджана и небольшая разница во времени с Польшей создают дополнительные преимущества для туризма.