В освобожденных от оккупации районах Карабаха вводятся в эксплуатацию 15 дошкольных образовательных учреждений.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Карабахское региональное управление образования.

Отмечается, что 15 новых дошкольных образовательных учреждений открываются на территориях Ходжавендского, Агдамского, Ханкендинского, Ходжалинского и Агдеринского районов.

Уже состоялось открытие яслей-детских садов №1 в городе Ходжавенд, в поселке Гырмызы базар и селах Сос и Гюнейхырман Ходжавендского района, яслей-детских садов №1 в городе Агдам, в селах Сарыджалы и Кенгерли Агдамского района, а также яслей-детского сада №2 в городе Ханкенди.

В ближайшие дни планируется открытие яслей-детских садов в селах Тезебина, Дашбулаг и Шушакенд Ходжалинского района, селе Ханоба Ходжавендского района, а также в селах Венгли, Гасанриз и Ашагы Оратаг Агдеринского района.

Отметим, что открытие новых учреждений имеет важное значение для повышения доступности дошкольного образования для детей в освобожденных от оккупации районах и их вовлечения в образовательный и воспитательный процесс с раннего возраста.