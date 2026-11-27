Судебное следствие по делу председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли близится к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на сегодняшнем заседании завершился допрос свидетелей.

Сегодня в суде посредством видеоконференции дал показания бывший руководитель Администрации президента, условно осужденный Рамиз Мехтиев. Подключившись к заседанию из своего дома, он ответил на вопросы, касающиеся Али Керимли.

После него перед судом в качестве последнего свидетеля была допрошена дочь Рамиза Мехтиева Камила Алиева.

Таким образом, допрос всех свидетелей завершен. 1 декабря начнется исследование материалов дела.

Отметим, что Али Керимли и Мамед Ибрагим были арестованы в прошлом году Службой государственной безопасности (СГБ) в рамках продолжения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева. В отношении Рамиза Мехтиева уже вынесен приговор. Он приговорен к 14 годам лишения свободы, однако с учетом возраста и состояния здоровья наказание было назначено условно.