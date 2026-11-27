Universitetlər tələbələri özləri seçsin – Qəbul sistemində dəyişiklik təklifi
Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinə qəbul sistemi müasir nəslin gözləntilərinə və tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməlidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Təhsil Ekspertləri Mərkəzinin sədri Məzahir Məmmədli deyib.
Onun sözlərinə görə, son iki ildə apellyasiya müraciətlərinin sayının 9-11 minə çatması şagirdlərin Dövlət İmtahan Mərkəzinin qiymətləndirmə mexanizmlərindən narazı olduğunu göstərir.
"Bu o deməkdir ki, həmin şəxslər öz bilik və bacarıqlarının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən düzgün qiymətləndirilmədiyini düşünürlər. Apellyasiya müraciəti edən şagirdlər hesab edirlər ki, mövcud qiymətləndirmə alətləri onların bilik səviyyəsini obyektiv əks etdirmir. Bu, qəbul sistemində nəzərə alınmalı olan ciddi məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən, dünyanın bir çox ölkəsində buraxılış imtahanlarından sonra nəticələr açıqlanır və abituriyentlər həmin nəticələr əsasında ali təhsil müəssisələrini seçirlər. Tanınmış universitetlər müxtəlif təqaüd proqramları elan edir, dünyanın müxtəlif ölkələrindən müraciət edən gənclər arasından tələbə qəbulu həyata keçirirlər. Azərbaycandan da belə proqramlara kifayət qədər müraciət edənlər var və hesab edirəm ki, bu imkanları yerli universitetlərdə də yaratmalıyıq"
Ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan universitetlərinə tələbə seçimi ilə bağlı daha geniş səlahiyyətlərin verilməsi qəbul prosesində alternativ imkanların yaranmasına şərait yarada bilər.
"Azərbaycan universitetlərinə tələbələri özlərinin seçmək hüququ və ixtiyarı verilməlidir. Bu baxımdan ADA Universitetinin təcrübəsini nümunə göstərmək olar. ADA Universiteti SAT nəticələri əsasında qəbul həyata keçirən ali təhsil müəssisəsidir. Bu model ailələr üçün də müəyyən mənada əlverişlidir, çünki abituriyent imtahanı ev şəraitində verə, hazırlığını öz imkanlarına uyğun qura və valideynlərin üzləşdiyi əlavə gərginlikdən uzaq ola bilər. Əgər tələbə ödənişsiz əsaslarla qəbul olunarsa, bu, ailənin büdcəsi baxımından da müsbət imkan yaradır. Düşünürəm ki, digər universitetlərdə də alternativ qəbul mexanizmlərinin tətbiqi məsələsinə baxılmalıdırAzərbaycanda təhsil sisteminin imtahan yönümlü olması şagirdlərin qəbul prosesindən əvvəl uzunmüddətli stress yaşamasına, repetitor xidmətlərinə müraciətin genişlənməsinə gətirib çıxarır".
Onun sözlərinə görə, bizim qəbuladək olan imtahan stresindən xilas olmaq üçün müəyyən imkanlarımız var.
Dövlət İmtahan Mərkəzi nə qədər tez islahatlara başlasa, ali təhsil müəssisələrinə qəbul şərtlərini yumşaltsa və sadələşdirsə, bir o qədər müsbət nəticələr əldə edə bilərik. Bu halda həm repetitorluqdan asılılıq azalar, həm də abituriyentlər üçün yeni imkanlar yaranar. Hazırda təhsil prosesində əsas diqqət bilik və bacarıqların inkişafından daha çox imtahan nəticələrinə yönəlir. Qəbul sistemində alternativ mexanizmlərin yaradılması bu yanaşmanın dəyişməsinə kömək edə bilər".
"Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin sayı və qəbul imkanları da region ölkələri ilə müqayisədə müzakirə olunmalı məsələlərdəndir. Onun sözlərinə görə, universitetlərə qəbul şərtlərinin sərt olması və ali təhsil müəssisələrinin məhdudluğu ali təhsilə əlçatanlığa təsir göstərir.
Bu gün universitetlərə qəbul şərtlərinin sərtləşdirilməsi, əlbəttə ki, yaxın qonşu ölkələrlə müqayisədə ali təhsillilərin sayına da təsir edir. Məsələn, Gürcüstanda dövlət və özəl olmaqla 60-dan çox, təxminən 65 universitet fəaliyyət göstərir. Halbuki əhalisinin sayı Azərbaycandan azdır. Ermənistanla müqayisədə də universitetlərin əhali sayına nisbəti fərqlənir: təxminən 3 milyon əhalisi olan Ermənistanda 50-yə yaxın universitet olduğu halda, 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanda universitetlərin sayı 51-dir. Bu gün ölkəmizdə ali təhsil müəssisələrində bəzən boş qalan plan yerlərini də müşahidə edirik. Hesab edirəm ki, bu vəziyyət qəbul standartlarının, qaydalarının və şərtlərinin ağırlığı ilə də əlaqəlidir".
Məzahir Məmmədli əlavə edib ki, Azərbaycanda tətbiq edilən test üsulu vaxtilə əvvəlki qəbul sisteminin problemlərini aradan qaldırmaq məqsədi daşısa da, bu modelin də müasir tələblərə uyğun yenilənməsinə ehtiyac var:
"Biz Azərbaycanda test üsulunu tətbiq edəndə mürtəce sistemdən qurtulmaq üçün bu təşəbbüsü irəli sürmüşdük və həmin dövrdə test yeganə çıxış yolu kimi görünürdü. Ancaq Türkiyə modelini tətbiq etdikdən sonra Türkiyənin özündə bu sistem artıq üç-dörd dəfə təkmilləşdirilib, alternativ seçim imkanları yaradılıb. Türkiyədə 600-dən çox universitet var. Orada yüksək nəticə göstərənlər daha nüfuzlu universitetlərin və fakültələrin tələbəsi olmaq imkanı qazanırlar, digər abituriyentlərin isə özəl universitetlərdə təhsil alması üçün maneələr yaradılmır. Yəni orta məktəbi bitirən gənclər nəticələrinə və imkanlarına uyğun olaraq müxtəlif ali təhsil müəssisələrini seçə bilirlər. Düşünürəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin, eləcə də Türkiyənin təcrübəsi nəzərə alınaraq Azərbaycanda da qəbul sistemi təkmilləşdirilməli, universitetlərə daha geniş seçim imkanları verilməlidir".
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